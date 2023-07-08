Події

11:28 08.07.2023

СБУ затримала у Вінниці колишнього бойовика т.зв. ДНР

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Служба Безпеки України затримала у Вінниці колишнього бойовика терористичної організації "ДНР", де той переховувався від правосуддя, повідомляє пресслужба СБУ.

"Зловмисником виявився мешканець Донеччини, який у 2014 році вступив до лав "розвідувальної роти" угруповання "Восток", яке контролював 1-й армійський корпус ЗС РФ. У тому ж році він брав активну участь у захопленні адміністративних будівель та ключових об’єктів критичної інфраструктури міста Горлівка", - наголошується в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в суботу.

Ще до початку повномасштабного вторгнення бойовик переїхав до Вінниці, де намагався втекти від правосуддя, проте СБУ встановила його місцезнаходження та затримала біля будинку, де той тимчасово проживав.

Правоохоронці вилучили у зловмисника телефон, де зберігалися його власні фото бойових дій проти сил антитерористичної операції на Донеччині.

Фігуранту було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Фігуранту загрожує покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Вінницькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

 

Теги: #сбу #затримання #бойовик

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