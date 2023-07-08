Події

11:00 08.07.2023

ДАХ ОБВАЛИВСЯ НА ТЕС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛ., ОДИН ЗАГИБЛИЙ І ДВОЄ ЗНИКЛИ БЕЗВІСТИ, ТЕС ЗУПИНЕНО - МІНЕНЕРГО

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ДАХ ОБВАЛИВСЯ НА ТЕС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛ., ОДИН ЗАГИБЛИЙ І ДВОЄ ЗНИКЛИ БЕЗВІСТИ, ТЕС ЗУПИНЕНО - МІНЕНЕРГО

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