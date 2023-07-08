ДАХ ОБВАЛИВСЯ НА ТЕС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛ., ОДИН ЗАГИБЛИЙ І ДВОЄ ЗНИКЛИ БЕЗВІСТИ, ТЕС ЗУПИНЕНО - МІНЕНЕРГО
ДАХ ОБВАЛИВСЯ НА ТЕС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛ., ОДИН ЗАГИБЛИЙ І ДВОЄ ЗНИКЛИ БЕЗВІСТИ, ТЕС ЗУПИНЕНО - МІНЕНЕРГО
ДАХ ОБВАЛИВСЯ НА ТЕС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛ., ОДИН ЗАГИБЛИЙ І ДВОЄ ЗНИКЛИ БЕЗВІСТИ, ТЕС ЗУПИНЕНО - МІНЕНЕРГО
Окупаційна влада Луганщини змушує відмовлятися від українського громадянства в рамках примусової паспортизації
За минулу добу під вогонь противника потрапили дві громади Миколаївської області, виникли пожежі, постраждалих немає
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