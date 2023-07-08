Події

10:19 08.07.2023

Росіяни 62 рази обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області, поранено 2 людини - голова ОВА

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За добу російські окупанти здійснили 62 обстріли 15 населених пунктів Запорізької області, унаслідок цього двоє мешканців Преображенки дістали поранень, їх госпіталізували, повідомляє голова ОВА Юрій Малашко в телеграм-каналі.

Зазначається, що ворог завдав 4 ракетних удари по Запоріжжю та Задорожньому, а також авіаудари по Оріхову та Новодарівці.

Крім цього, окупанти завдали 6 ударів із РСЗВ по Малинівці, Новодарівці, Червоному, Новоіванівці, 50 артилерійських обстрілів по Гуляйполю, Залізничному, Гуляйпільському, Чарівному, Червоному, Малинівці, Білогір'ю, Новодарівці, Білогір'ю, Преображенці, Темирівці, Левадному

Наразі зафіксовано 32 повідомлення про руйнування будинків, квартир, адміністративних будівель, приміщення школи, автомобілів та іншого майна.

 

Теги: #обстріли #запорізька_область

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