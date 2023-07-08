Уночі та вранці окупанти обстріляли 8 громад у Сумській області - ОВА

У ніч на суботу та вранці російські окупанти здійснили обстріли Білопільської, Зноб-Новгородської, Дружбівської, Краснопільської, Миропільської, Миколаївської, Новослобідської, Середино-Будської громад, зафіксовано 69 вибухів, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Білопільська громада: здійснено обстріл з вертольота некерованими авіаційними ракетами (НАР) (8 вибухів). Також зафіксовано артобстріл (3 вибухи) і обстріл із мінометів (8 вибухів)", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Дружбівська громада зазнала гранатометного обстрілу, зафіксовано 5 вибухів.

Крім цього, ворог обстріляв з артилерії Середино-Будську громаду - 8 вибухів.

По території Зноб-Новгородської громади окупанти скинули 13 мін.

Противник обстріляв із мінометів Краснопільську (15 вибухів), Новослобідську (6 вибухів), Миколаївську громади (2 вибухи).

Також ворог здійснив обстріл із вертольота некерованими авіаційними ракетами Новослобідської громади.

Із ворожого БПЛА було скинуто 1 снаряд типу ВОГ по Миропільській громаді, зафіксовано 1 вибух.

За попередньою інформацією жертв і руйнувань цивільної інфраструктури немає.