За минулу добу під вогонь противника потрапили дві громади Миколаївської області, виникли пожежі, постраждалих немає

Протягом суботи окупанти обстріляли з артилерії Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області, в результаті виникли пожежі площею 1500 кв. м. і 5000 кв. м., повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім у суботу вранці.

У суботу 7 липня, о 09:44 силами і засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області знищено ворожий розвідувальний БПЛА "Орлан-10".

В Очаківській громаді Миколаївського району ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії.

Того ж дня, близько 12:00 і 13:00 обстрілу зазнав населений пункт Куцурубської громади.

"У результаті виникли пожежі сухої трави на відкритій території площею 1500 кв. м і хвойної підстилки лісового господарства на площі 5000 кв. м. Займання були оперативно ліквідовані", - поінформував Кім у телеграм-каналі.

Ближче до вечора суботи окупанти обстріляли місто Очаків.

Інформація про постраждалих не надходила.

"У м.Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день і ніч пройшли відносно спокійно", - резюмував Кім.