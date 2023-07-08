За минулу добу ворог обстріляв десять прикордонних громад Сумщини, пошкоджено ЛЕП

За минулу добу п'ятниці російські окупаційні війська атакували 10 прикордонних громад Сумської області, використовуючи артилерію, міномети та авіацію, пошкоджено лінію електропередач у Краснопільській громаді, повідомила обласна військова адміністрація (ОВА).

"Протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 111 вибухів", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, від мінометних обстрілів постраждали: Зноб-Новгородська (4 вибухи), Великописарівська (8 вибухів), Миколаївська (5 вибухів), Есманська (10 вибухів), Глухівська (20 вибухів), Середино-Будська (8 вибухів) громади.

Білопільську громаду, крім обстрілу з міномета (5 вибухів), ворог атакував за допомогою артилерії (23 вибухи).

Внаслідок артобстрілу (22 вибухи) пошкоджено лінію електропередач у Краснопільській громаді.

По Дружбівській громаді окупанти також здійснили артобстріл (5 вибухів).

Шалигинську громаду росіяни обстріляли з вертольота некерованими авіаційними ракетами (НАР), пролунало 4 вибухи.