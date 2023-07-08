Події

08:16 08.07.2023

За минулу добу ворог обстріляв десять прикордонних громад Сумщини, пошкоджено ЛЕП

1 хв читати
За минулу добу ворог обстріляв десять прикордонних громад Сумщини, пошкоджено ЛЕП

За минулу добу п'ятниці російські окупаційні війська атакували 10 прикордонних громад Сумської області, використовуючи артилерію, міномети та авіацію, пошкоджено лінію електропередач у Краснопільській громаді, повідомила обласна військова адміністрація (ОВА).

"Протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 111 вибухів", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, від мінометних обстрілів постраждали: Зноб-Новгородська (4 вибухи), Великописарівська (8 вибухів), Миколаївська (5 вибухів), Есманська (10 вибухів), Глухівська (20 вибухів), Середино-Будська (8 вибухів) громади.

Білопільську громаду, крім обстрілу з міномета (5 вибухів), ворог атакував за допомогою артилерії (23 вибухи).

Внаслідок артобстрілу (22 вибухи) пошкоджено лінію електропередач у Краснопільській громаді.

По Дружбівській громаді окупанти також здійснили артобстріл (5 вибухів).

Шалигинську громаду росіяни обстріляли з вертольота некерованими авіаційними ракетами (НАР), пролунало 4 вибухи.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:10 08.07.2023
Унаслідок нічного обстрілу Вовчанська постраждав мирний житель

Унаслідок нічного обстрілу Вовчанська постраждав мирний житель

08:31 08.07.2023
За минулу добу під вогонь противника потрапили дві громади Миколаївської області, виникли пожежі, постраждалих немає

За минулу добу під вогонь противника потрапили дві громади Миколаївської області, виникли пожежі, постраждалих немає

08:12 08.07.2023
П'ятьох людей поранено внаслідок обстрілу Донеччини упродовж минулої доби

П'ятьох людей поранено внаслідок обстрілу Донеччини упродовж минулої доби

07:46 08.07.2023
Унаслідок нічної атаки БПЛА у Кривому Розі зафіксовано влучання в сільгосппідприємство, є поранений

Унаслідок нічної атаки БПЛА у Кривому Розі зафіксовано влучання в сільгосппідприємство, є поранений

09:39 07.07.2023
У Львові завершено пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару, загиблих 10, поранених 45

У Львові завершено пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару, загиблих 10, поранених 45

08:33 07.07.2023
Окупанти випустили 371 снаряд по Херсонській області, є поранені

Окупанти випустили 371 снаряд по Херсонській області, є поранені

06:56 07.07.2023
Росіяни обстріляли шість громад Сумської області

Росіяни обстріляли шість громад Сумської області

14:11 06.07.2023
Через обстріли на Херсонщині постраждали щонайменше п'ятеро осіб - голова ОВА

Через обстріли на Херсонщині постраждали щонайменше п'ятеро осіб - голова ОВА

10:10 06.07.2023
Окупанти масово обстріляли Авдіївку, пошкоджено будинки на восьми вулицях

Окупанти масово обстріляли Авдіївку, пошкоджено будинки на восьми вулицях

07:22 06.07.2023
Окупанти 36 разів обстріляли прикордоння Сумської області з артилерії та авіації

Окупанти 36 разів обстріляли прикордоння Сумської області з артилерії та авіації

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський подякував усім військовим за 500 днів боротьби проти агресії РФ

ЗС України за добу ліквідували 630 окупантів

Звільнення бранців було першою темою у розмові Зеленського та Ердогана – український президент

Ніхто не має права нав'язувати щось нашим народам у Чорноморському регіоні – Зеленський після зустрічі з Ердоганом

Україна заслуговує на членство в НАТО – Ердоган

ОСТАННЄ

Зеленський подякував усім військовим за 500 днів боротьби проти агресії РФ

АМКУ зобов'язав "Укрзалізницю" провести відкритий тендер на постачання продуктів харчування для "Інтерсіті"

ЗС України за добу ліквідували 630 окупантів

Протягом доби відбулося 36 бойових зіткнень на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

За добу українська авіація завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника

За добу війська РФ завдали 53 авіаудари, здійснили 60 обстрілів із РСЗВ

8 липня: Яке сьогодні свято

Безкаравайний став головою наглядової ради Центру гуманітарного розмінування

Звільнення бранців було першою темою у розмові Зеленського та Ердогана – український президент

Загроза атаки балістичними ракетами – ПС ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА