ЗС України за добу ліквідували 630 окупантів

Збройні сили України ліквідували 630 російських окупантів, 9 бронемашин, 4 танки, 16 артсистеми і 14 БПЛА, повідомив Генеральний штаб ЗСУ в суботу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.07. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 233440 (+630) осіб ліквідовано, танків - 4074 (+4) од, бойових броньованих машин - 7953 (+9) од, артилерійських систем - 4346 (+16) од, РСЗВ - 661 (+3) од, засоби ППО - 410 (+2) од, літаків - 315 (+0), гелікоптерів - 309 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3666 (+14), крилатих ракет - 1271 (+0), кораблів - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6914 (+16) од, спеціальної техніки - 619 (+7)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.