Україна заслуговує на членство в НАТО – Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Україна заслуговує на членство в НАТО.

"Україна заслуговує на членство в НАТО. І я хочу у вашій присутності ще раз підкреслити один момент: при настанні справедливого світу ніхто не програє", - сказав він на пресконференції в Стамбулі в ніч із п'ятниці на суботу після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським .

"Український народ на 500-й день війни, який ми зустрінемо незабаром, сміливо захищає територіальну цілісність і незалежність країни. З самого моменту, коли почала виявлятися небезпека зіткнення, ми докладали всіх можливих зусиль, щоб запобігти війні. А починаючи з днів, коли напруга перейшла до гарячих зіткнень, ми заявили про наше відкидання цієї несправедливої війни, яка суперечить міжнародному праву", - сказав Ердоган.

"Від анексії на суперечність міжнародному праву Криму до сьогоднішнього дня ми заявляємо про всі платформи про нашу підтримку територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України", - наголосив він.

За його словами, Туреччина "надає будь-яку підтримку, щоб Україна стала на ноги. Наші будівельні компанії, які є лідерами цього ринку в Україні, допоможуть нашим українським друзям у відновленні країни".

"Також однією з важливих причин, чому ми з упевненістю дивимось у майбутнє України, є те, що кримські татари завзято борються за свободу своєї країни", - наголосив він.