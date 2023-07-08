Події

01:25 08.07.2023

Україна заслуговує на членство в НАТО – Ердоган

1 хв читати
Україна заслуговує на членство в НАТО – Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Україна заслуговує на членство в НАТО.

"Україна заслуговує на членство в НАТО. І я хочу у вашій присутності ще раз підкреслити один момент: при настанні справедливого світу ніхто не програє", - сказав він на пресконференції в Стамбулі в ніч із п'ятниці на суботу після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським .

"Український народ на 500-й день війни, який ми зустрінемо незабаром, сміливо захищає територіальну цілісність і незалежність країни. З самого моменту, коли почала виявлятися небезпека зіткнення, ми докладали всіх можливих зусиль, щоб запобігти війні. А починаючи з днів, коли напруга перейшла до гарячих зіткнень, ми заявили про наше відкидання цієї несправедливої війни, яка суперечить міжнародному праву", - сказав Ердоган.

"Від анексії на суперечність міжнародному праву Криму до сьогоднішнього дня ми заявляємо про всі платформи про нашу підтримку територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України", - наголосив він.

За його словами, Туреччина "надає будь-яку підтримку, щоб Україна стала на ноги. Наші будівельні компанії, які є лідерами цього ринку в Україні, допоможуть нашим українським друзям у відновленні країни".

"Також однією з важливих причин, чому ми з упевненістю дивимось у майбутнє України, є те, що кримські татари завзято борються за свободу своєї країни", - наголосив він.

Теги: #нато #україна #туреччина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:47 08.07.2023
Загроза атаки балістичними ракетами – ПС ЗСУ

Загроза атаки балістичними ракетами – ПС ЗСУ

01:42 08.07.2023
Ніхто не має права нав'язувати щось нашим народам у Чорноморському регіоні – Зеленський після зустрічі з Ердоганом

Ніхто не має права нав'язувати щось нашим народам у Чорноморському регіоні – Зеленський після зустрічі з Ердоганом

01:20 08.07.2023
Україна та Туреччина підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері стратегічних галузей промисловості

Україна та Туреччина підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері стратегічних галузей промисловості

01:07 08.07.2023
Чистий продаж НБУ цього тижня знизився до $471,9 млн

Чистий продаж НБУ цього тижня знизився до $471,9 млн

01:05 08.07.2023
Я бажаю продовження Чорноморської зернової ініціативи – Ердоган

Я бажаю продовження Чорноморської зернової ініціативи – Ердоган

00:47 08.07.2023
Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму $800 млн із касетними боєприпасами

Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму $800 млн із касетними боєприпасами

00:25 08.07.2023
Зеленський обговорив з Ердоганом Формулу миру та майбутній саміт у Вільнюсі

Зеленський обговорив з Ердоганом Формулу миру та майбутній саміт у Вільнюсі

20:21 07.07.2023
Зеленський прибув до Туреччини на переговори з Ердоганом

Зеленський прибув до Туреччини на переговори з Ердоганом

18:24 07.07.2023
Зеленський про зустріч із президентом Словаччини: Ми детально обговорили нашу оборонну та зовнішньополітичну співпрацю, дуже конкретні проєкти

Зеленський про зустріч із президентом Словаччини: Ми детально обговорили нашу оборонну та зовнішньополітичну співпрацю, дуже конкретні проєкти

16:46 07.07.2023
Ми працюємо над результатом саміту НАТО. Остаточних рішень поки що немає - Зеленський

Ми працюємо над результатом саміту НАТО. Остаточних рішень поки що немає - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ніхто не має права нав'язувати щось нашим народам у Чорноморському регіоні – Зеленський після зустрічі з Ердоганом

Я бажаю продовження Чорноморської зернової ініціативи – Ердоган

Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму $800 млн із касетними боєприпасами

Зеленський обговорив з Ердоганом Формулу миру та майбутній саміт у Вільнюсі

ПЕНТАГОН ОГОЛОСИВ ПРО НОВИЙ ПАКЕТ ВІЙСЬКОВОЇ ДОПОМОГИ УКРАЇНІ НА СУМУ $800 МЛН, ВКЛЮЧНО З КАСЕТНИМИ БОЄПРИПАСАМИ

ОСТАННЄ

ПЕНТАГОН ОГОЛОСИВ ПРО НОВИЙ ПАКЕТ ВІЙСЬКОВОЇ ДОПОМОГИ УКРАЇНІ НА СУМУ $800 МЛН, ВКЛЮЧНО З КАСЕТНИМИ БОЄПРИПАСАМИ

Загроза повітряної атаки "Кинджалами" в Києві у зв'язку зі зльотом винищувачів

ПС ЗСУ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ЗЛІТ ТРЬОХ ВИНИЩУВАЧІВ МіГ-31К, У БАГАТЬОХ ОБЛАСТЯХ ОГОЛОШЕНО ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ

На Харківщині під час проведення ремонтних робіт підірвався екскаватор, водій госпіталізований

Мінвідновлення розробляє законопроєкт про житлову політику

Україна повернула тіла українських захисників, які загинули внаслідок теракту в Оленівці

Генсек ООН закликає продовжити "зернову угоду" і не допускати зростання цін на продовольство

У столиці виникли локальні підтоплення в Голосіївському та Печерському районах через зливу

"Черкасиобленерго" відбило 20 кібератак від початку війни

Реконструкція доріг, водної станції та медобладнання отримають фінансування в рамках договору "Метінвесту" з Глеюватською громадою

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА