Події

18:17 07.07.2023

У Києві в суботу очікується гроза, оголошено І рівень небезпеки

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У Києві в суботу очікується гроза, оголошено І рівень небезпеки

У суботу вдень у Київській області очікуються короткочасні дощі з грозами, вночі в столиці прогнозуються грози, оголошено жовтий (І) рівень небезпеки, повідомляє Укргідрометцентр.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Київській області. Мінлива хмарність. Короткочасні дощі з грозами (вдень місцями)", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Вітер північний 7-12 м/с, удень окремі пориви 15-18 м/с.

Температура в області вночі 14-19°, удень 20-25°.

У Києві в суботу вночі 17-19°, удень 23-25°.

Теги: #гроза #київ #попередження

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