Події

13:11 07.07.2023

Історичну будівлю на Софійській площі в Києві внесено до переліку об'єктів культурної спадщини

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Житловий будинок на вул. Володимирській, 21/20 із готелем і рестораном "Давня Русь" (Київ) внесено до переліку об'єктів культурної спадщини, повідомляє пресслужба департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

За її даними, відповідний наказ підписано 6 липня 2023 року за дорученням мера Києва Віталія Кличка. Копію документа буде направлено до Міністерства культури та інформаційної політики для внесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

Як повідомляється, зазначена будівля зберегла свою автентичність і є важливим елементом формування історико-архітектурного оточення Софії Київської - пам'ятки ЮНЕСКО. Крім того, вона становить собою цікавий зразок поєднання житлових і нежитлових функцій у малоповерховій забудові.

Раніше Кличко доручив підготувати документи, щоб будівля на вул. Володимирській, 21/20 якомога швидше отримала охоронний статус пам'ятки архітектури. Мінкультури повідомляло про готовність оперативно розглянути внесення зазначеного будинку до реєстру пам'яток, щойно КМДА надасть необхідні документи.

Теги: #київ #культурна_спадщина

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