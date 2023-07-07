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10:27 07.07.2023

Країни ЄС і Європарламент досягли угоди про виділення EUR500 млн на нарощування виробництва боєприпасів

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Країни ЄС і Європарламент досягли угоди про виділення EUR500 млн на нарощування виробництва боєприпасів

Країни Євросоюзу і Європарламент домовилися про термінове виділення EUR500 млн для збільшення виробництва боєприпасів із метою зміцнити оборону ЄС і допомогти Україні.

Як повідомила пресслужба Ради ЄС, Рада Євросоюзу та Європарламент погодили проєкт регламенту "Акту на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), який передбачає виробництво до 1 млн боєприпасів за рік.

"Погоджена постанова дасть змогу терміново мобілізувати EUR500 млн із бюджету ЄС (у поточних цінах) для підтримки нарощування виробничих потужностей із виробництва наземних та артилерійських боєприпасів, а також ракет", - наголошують у повідомленні.

Водночас буде реалізовано третій напрям плану, погодженого Радою в березні 2023 року, щодо забезпечення довгострокового збільшення виробництва боєприпасів у Європі в інтересах України та держав-членів ЄС.

"Завдяки сьогоднішній рекордно швидкій угоді щодо ASAP ЄС зміцнить і прискорить власне виробництво боєприпасів та ракет у Європі. Це ще один доказ непохитної прихильності ЄС підтримці України, зміцненню оборонної технологічної та промислової бази ЄС і, зрештою, забезпеченню довгострокової безпеки та захисту громадян ЄС", - заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес.

Як уточнюється, цю угоду мають затвердити країни Євросоюзу і Європарламент. "Очікується, що підписання і набуття чинності відбудеться до кінця липня", - наголошується в пресрелізі.

 

Теги: #єс #боєприпаси

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