Події

08:21 07.07.2023

У Чернігівській області через негоду знеструмлено понад 200 населених пунктів

1 хв читати
У Чернігівській області через негоду знеструмлено понад 200 населених пунктів

У Чернігівській області через негоду знеструмлено 222 населених пункти в чотирьох районах, повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус.

"️Без електропостачання залишилося 222 населених пункти області: Чернігівський район - 112, Ніжинський район - 65, Прилуцький район - 3, Корюківський район - 42", - написав він у телеграм-каналі.

До відновлювальних робіт залучено всі наявні сили та засоби АТ "Чернігівобленерго", наголосив очільник ОВА.

Він закликав бути обережними у зв'язку з тим, що внаслідок негоди обірвані дроти.

 

 

 

Теги: #негода #знеструмлення #чернігівська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:55 07.07.2023
У результаті грози в Борисполі впала труба в одній із котелень

У результаті грози в Борисполі впала труба в одній із котелень

11:33 06.07.2023
Унаслідок ракетного удару на Львівщині знеструмлено лінію електропередачі й три підстанції

Унаслідок ракетного удару на Львівщині знеструмлено лінію електропередачі й три підстанції

13:20 05.07.2023
Тимчасовий міст, який полегшить транспортне сполучення з Києвом, запрацював у Чернігівській області

Тимчасовий міст, який полегшить транспортне сполучення з Києвом, запрацював у Чернігівській області

12:17 03.07.2023
Грозовий шторм залишив без світла майже 70 населених пунктів у трьох областях - Міненерго

Грозовий шторм залишив без світла майже 70 населених пунктів у трьох областях - Міненерго

21:21 02.07.2023
Окупанти з опівночі обстріляли п’ять сіл у Чернігівській та Сумській областях

Окупанти з опівночі обстріляли п’ять сіл у Чернігівській та Сумській областях

12:07 29.06.2023
Унаслідок обстрілів знеструмлено частину споживачів у 6 областях і 2 шахти - Міненерго

Унаслідок обстрілів знеструмлено частину споживачів у 6 областях і 2 шахти - Міненерго

07:09 25.06.2023
В Івано-Франківській області рятувальники евакуювали з місць підтоплення в результаті негоди літню жінку, дитину та собаку

В Івано-Франківській області рятувальники евакуювали з місць підтоплення в результаті негоди літню жінку, дитину та собаку

21:19 24.06.2023
Окупанти з опівночі обстріляли з мінометів і РСЗВ сім прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях

Окупанти з опівночі обстріляли з мінометів і РСЗВ сім прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях

07:47 19.06.2023
У Тернопільській області очікуються грози та місцями туман

У Тернопільській області очікуються грози та місцями туман

14:34 18.06.2023
ДСНС попереджає про жовтий рівень небезпеки в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях

ДСНС попереджає про жовтий рівень небезпеки в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Країни ЄС і Європарламент досягли угоди про виділення EUR500 млн на нарощування виробництва боєприпасів

У Львові завершено пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару, загиблих 10, поранених 45

Палата представників Нідерландів визнала Голодомор 1932-1933 рр. геноцидом

Українські війська мають успіх у наступі біля Кліщіївки на бахмутському напрямку - спікер Генштабу ЗСУ

В українському небі ППО ліквідувала 12 із 18 "шахедів"

ОСТАННЄ

За час війни на Київщині загинули 1 376 осіб, неідентифікованими залишаються 190 тіл

Країни ЄС і Європарламент досягли угоди про виділення EUR500 млн на нарощування виробництва боєприпасів

Голова МАГАТЕ повідомив про прогрес у плані доступу до об'єктів ЗАЕС

Українські військові в четвер провели контрнаступ щонайменше на трьох ділянках - ISW

Військові та поліція роблять усе, щоб не допустити підриву Київської ГЕС, - керівник облполіції

У Львові завершено пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару, загиблих 10, поранених 45

Палата представників Нідерландів визнала Голодомор 1932-1933 рр. геноцидом

Українські війська мають успіх у наступі біля Кліщіївки на бахмутському напрямку - спікер Генштабу ЗСУ

Окупанти випустили 371 снаряд по Херсонській області, є поранені

В українському небі ППО ліквідувала 12 із 18 "шахедів"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА