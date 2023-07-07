У Чернігівській області через негоду знеструмлено понад 200 населених пунктів

У Чернігівській області через негоду знеструмлено 222 населених пункти в чотирьох районах, повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус.

"️Без електропостачання залишилося 222 населених пункти області: Чернігівський район - 112, Ніжинський район - 65, Прилуцький район - 3, Корюківський район - 42", - написав він у телеграм-каналі.

До відновлювальних робіт залучено всі наявні сили та засоби АТ "Чернігівобленерго", наголосив очільник ОВА.

Він закликав бути обережними у зв'язку з тим, що внаслідок негоди обірвані дроти.