Події

06:56 07.07.2023

Росіяни обстріляли шість громад Сумської області

1 хв читати
Росіяни обстріляли шість громад Сумської області

Російські окупаційні війська за добу обстріляли 6 громад Сумської області, без втрат і руйнувань, повідомила пресслужба ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 103 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Глухівська, Есманська, Краснопільська, Миропільська, Середино-Будська громади. Попередньо без втрат людей і руйнувань цивільної інфраструктури", - сказано в повідомленні.

Зокрема, по Білопільській громаді ворог гатив із мінометів (26 вибухів) і артилерії (6 вибухів). Також здійснено скидання з БПЛА вибухових пристроїв типу ВОГ (2 вибухи). Крім того, зафіксовано обстріл із вертольота некерованими авіаційними ракетами (НАР) (13 вибухів).

У Глухівській громаді здійснено гранатометний обстріл (АГС) (30 вибухів).

У Миропільській громаді росіяни били з мінометів - 10 вибухів.

У Середино-Будській громаді 4 міни скинув ворог на її територію.

В Есманській громаді росіяни провели мінометний обстріл (10 вибухів).

У Краснопільській громаді було 2 вибухи з мінометів.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:11 06.07.2023
Через обстріли на Херсонщині постраждали щонайменше п'ятеро осіб - голова ОВА

Через обстріли на Херсонщині постраждали щонайменше п'ятеро осіб - голова ОВА

10:10 06.07.2023
Окупанти масово обстріляли Авдіївку, пошкоджено будинки на восьми вулицях

Окупанти масово обстріляли Авдіївку, пошкоджено будинки на восьми вулицях

07:22 06.07.2023
Окупанти 36 разів обстріляли прикордоння Сумської області з артилерії та авіації

Окупанти 36 разів обстріляли прикордоння Сумської області з артилерії та авіації

21:39 05.07.2023
Унаслідок обстрілу в Білозерці Херсонської області постраждало шестеро людей

Унаслідок обстрілу в Білозерці Херсонської області постраждало шестеро людей

08:23 05.07.2023
Двоє людей загинули й одну поранено внаслідок обстрілів у Херсонській області

Двоє людей загинули й одну поранено внаслідок обстрілів у Херсонській області

08:14 05.07.2023
У результаті атаки ворога на Миколаївщину виникла пожежа площею 500 кв.м

У результаті атаки ворога на Миколаївщину виникла пожежа площею 500 кв.м

07:44 05.07.2023
Вночі у Дніпропетровській області збили ударний БПЛА

Вночі у Дніпропетровській області збили ударний БПЛА

03:07 05.07.2023
У Сумській області внаслідок обстрілу пошкоджено ліцей та п'ять будинків - ОВА

У Сумській області внаслідок обстрілу пошкоджено ліцей та п'ять будинків - ОВА

12:29 04.07.2023
Через обстріли знеструмлено частину споживачів у Донецькій області та шахту

Через обстріли знеструмлено частину споживачів у Донецькій області та шахту

08:58 04.07.2023
Двоє загиблих унаслідок ранкового удару по Херсону вранці у вівторок - прокуратура

Двоє загиблих унаслідок ранкового удару по Херсону вранці у вівторок - прокуратура

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Вже 7 загиблих внаслідок ракетної атаки окупантів

Я розумію складність отримання підтримки всіх членів НАТО на запрошення України

Тіло ще однієї жінки знайшли під завалами зруйнованого осколками ракети будинку у Львові

Зеленський прибув до Праги

Зеленський анонсував візит до Праги

ОСТАННЄ

У Харківській області 15-річного підлітка госпіталізували з опіками

7 липня: Яке сьогодні свято

У Держдепі заявили, що США не вели таємних переговорів із РФ

У Мелітополі не залишилося жодного будинку, в якому не жили б "окупанти

Чехія намагатиметься розпочати переговори щодо вступу України до ЄС до кінця 2023 року

Вже 7 загиблих внаслідок ракетної атаки окупантів

Я розумію складність отримання підтримки всіх членів НАТО на запрошення України

Тіло ще однієї жінки знайшли під завалами зруйнованого осколками ракети будинку у Львові

Зеленський прибув до Праги

Із місця ракетної атаки у Львові врятували семеро людей, 14 госпіталізували

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА