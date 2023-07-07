Росіяни обстріляли шість громад Сумської області

Російські окупаційні війська за добу обстріляли 6 громад Сумської області, без втрат і руйнувань, повідомила пресслужба ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 103 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Глухівська, Есманська, Краснопільська, Миропільська, Середино-Будська громади. Попередньо без втрат людей і руйнувань цивільної інфраструктури", - сказано в повідомленні.

Зокрема, по Білопільській громаді ворог гатив із мінометів (26 вибухів) і артилерії (6 вибухів). Також здійснено скидання з БПЛА вибухових пристроїв типу ВОГ (2 вибухи). Крім того, зафіксовано обстріл із вертольота некерованими авіаційними ракетами (НАР) (13 вибухів).

У Глухівській громаді здійснено гранатометний обстріл (АГС) (30 вибухів).

У Миропільській громаді росіяни били з мінометів - 10 вибухів.

У Середино-Будській громаді 4 міни скинув ворог на її територію.

В Есманській громаді росіяни провели мінометний обстріл (10 вибухів).

У Краснопільській громаді було 2 вибухи з мінометів.