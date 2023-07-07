Події

01:54 07.07.2023

Чехія намагатиметься розпочати переговори щодо вступу України до ЄС до кінця 2023 року

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Чехія намагатиметься розпочати переговори щодо вступу України до ЄС до кінця 2023 року

Президент Чехії Петро Павел заявив, що його країна прагнутиме розпочати переговори щодо вступу України до ЄС до кінця 2023 року.

"Ми будемо прагнути розпочати переговори щодо вступу України до ЄС до кінця цього року", - написав він у мікроблозі Twitter у ніч на п'ятницю.

Він також зазначив, що "на користь Чехії, щоб Україна, як тільки закінчиться війна, розпочала переговори про вступ до НАТО".

"Це добре для нашої безпеки, регіональної стабільності та економічного процвітання", - наголосив він. 

Теги: #нато #україна #єс #переговори #чехія

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