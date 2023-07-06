Я розумію складність отримання підтримки всіх членів НАТО на запрошення України
Президент України Володимир Зеленський сказав, що на полях саміту НАТО обговорюватимуться та вирішуватимуться "інші дуже важливі речі" окрім запрошення України до Альянсу.
Відповідаючи на запитання на прес-конференції у Празі після зустрічі з президентом Чехії Петром Павлом, він зазначив, що розуміє "складності з тим чи іншим як кажуть "вордингом", щоб отримати об'єднану підтримку всіх партнерів Альянсу - хтось ще озирається на Москву, хтось боїться Росії, хоча я вважаю, що у такий момент великий шанс показати сміливість Альянсу та міцність Альянсу".
Проте, за його словами, "там обговорюватимуться інші дуже важливі речі – на полі бою багато чого не вистачає і саміт дає можливість обговорювати та домовлятися про підтримку партнерами новими пакетами українських воїнів".
Зеленський вважає, що "у НАТО має бути перемога". "Сьогодні ми бачимо Швецію, а Альянс не знайшов поки загальний сигнал щодо Швеції. І тому Швеція поки не в НАТО, і рішення про шведське членство поки немає. Запрошення в тому чи іншому вигляді Україна теж не має", - сказав він.
"У чому успіх тоді Альянсу? А мені здається світу, своїм суспільствам та Росії теж потрібно продемонструвати міцність Альянсу та єднання", - наголосив він.