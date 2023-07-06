Події

20:10 06.07.2023

Червоний Хрест України допомагає постраждалим від російської ракетної атаки у Львові

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Червоний Хрест України допомагає постраждалим від російської ракетної атаки у Львові

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) в координації з Державною службою України з надзвичайних ситуацій допомагає постраждалим унаслідок нічної російської ракетної атаки у Львові.

"Український Червоний Хрест у координації з ДСНС України працює на місці трагедії. Волонтери розгорнули намет, у якому всі, хто цього потребує, можуть отримати психологічну допомогу та першу медичну допомогу, випити чаю, кави чи води", - повідомило ТЧХУ в четвер у фейсбуці.

Як повідомлялося, унаслідок ракетної атаки ворога по Львову в ніч проти четверга загинуло п'ятеро людей, ще 40 постраждали. Пошкоджено або зруйновано понад 30 будинків, більш ніж 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два виші, санаторну школу, електропідстанцію.

 

Теги: #львів #допомога #тчху

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