Резніков: Ми очікуємо реального сигналу, що Україна стане членом НАТО де-юре, адже ми вже партнер Альянсу де-факто

Міністр оборони України Олексій Резніков у Києві зустрівся з делегацією аналітичного центру Європейської Ради з міжнародних відносин (ECFR) на чолі з професором Європейських наук Оксфордського університету Тімоті Гартоном Ешем, повідомляє пресслужба Міноборони.

Як повідомляється на сайті Міноборони в четвер, Резніков розповів представникам Європейської Ради про пріоритетні потреби України в озброєнні. "Пріоритет номер один - це засоби ППО. Нам потрібні більш складні системи, як-от Patriot, NASAMS, IRIS-T, SAMP-T, системи малого радіусу дії. Бойові літаки. Але це політичне рішення. Я сподіваюся, ми матимемо F-16, це реалістичний план", - сказав Резніков, якого цитує пресслужба.

"Пріоритетом номером два є різні типи артилерії та боєприпаси до них. Зброя для боротьби з дронами, які росіяни масово запускають по Україні. Нам потрібні дешевші рішення. Ми потребуємо радарів, систем виявлення повітряних цілей для їх ефективного знищення", - додав міністр оборони України.

Як повідомляє пресслужба, з огляду на майбутній саміт НАТО, сторони обговорили очікування та перспективи для України. "Ми реалістично дивимося на життя і розуміємо, що під час війни не отримаємо членства в НАТО. Однак залишається відкритим питання: коли ми переможемо, а так буде 100%, якою буде архітектура безпеки у світі, зокрема в Європі? Україна є східним щитом Європи. Росія ж, своєю чергою, залишається імперією-агресором, яка мріє про gathering land plan. ...відновлення Берлінського муру - це не метафора, це реальний план Росії. Саме тому ми маємо зупинити їх разом! Саме тому має бути об'єднана архітектура безпеки в Європі", - наголосив Резніков.

Він наголосив, що членство України в Альянсі є абсолютним інтересом НАТО, адже українська армія єдина у світі, що має настільки багатий бойовий досвід у стримуванні та відбитті російських військ.

"Ми маємо належний рівень взаємосумісності з НАТО, рівень впроваджених стандартів, рівень проведення спільних операцій. Сподівання українців щодо вступу до Альянсу надзвичайно високі, близько 90% громадян підтримують вступ, це вперше в історії України. Тому ми очікуємо серйозного, реального, прагматичного та практичного сигналу, що Україна стане членом НАТО де-юре, адже ми вже партнер Альянсу де-факто", - зазначив міністр.

Як повідомляється, Резніков подякував іноземним партнерам, які разом із Україною з перших днів повномасштабної війни, за інвестиції в нашу майбутню перемогу. Він зазначив, що перемога для України - це відновлення суверенного контролю над усією територією в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом, Донецькою та Луганською областями.

Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.