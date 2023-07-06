Події

20:30 06.07.2023

Залужний розповів Міллі про обстановку на фронті: Ситуація розвивається згідно з планом, ініціатива - у наших руках

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Залужний розповів Міллі про обстановку на фронті: Ситуація розвивається згідно з планом, ініціатива - у наших руках

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

"Розповів про оперативну обстановку на фронті. Українські військові продовжують ведення активних наступальних дій. Ситуація розвивається згідно з планом, ініціатива - у наших руках", - написав Залужний у телеграм-каналі в четвер.

Він також поінформував, що з генералом Міллі обговорив актуальні потреби Збройних сил в озброєнні та боєприпасах для продовження звільнення української території від російських окупантів.

"Висловив подяку за підтримку та допомогу, а також привітав із Днем незалежності США, який американський народ відзначив напередодні. Залишаємося на зв'язку. Разом переможемо!", - написав Залужний.

 

Теги: #розмова #міллі #залужний

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