Події

19:19 06.07.2023

Допомога Україні зброєю привела до зменшення масштабу війни

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Допомога Україні зброєю привела до зменшення масштабу війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що допомога Україні зброєю з боку партнерів привела не до ескалації, а до "зменшення масштабу війни".

"Серед усієї маси дезінформації щодо цієї війни є кілька особливо абсурдних тверджень, і серед них – твердження про допомогу Україні, яка нібито не допомагає відновити безпеку", - сказав він у четвер у Софії на зустрічі з болгарськими політиками.

"Реальність говорить сама за себе. А саме - ми змогли суттєво зменшити масштаб цієї війни. Насамперед завдяки зброї, яку ми отримуємо", - сказав він.

За його словами, "близько 1900 міст і сіл наші воїни вже звільнили за час після 24 лютого минулого року".

"Ми відбили російські атаки на наші північні регіони, столицю України. Ми звільнили значні території сходу та півдня нашої держави. Ми почали створювати потужний повітряний щит, який може стати основою загальноєвропейського повітряного щита. І вже довели, що в Росії немає таких ракет, які не можна було б збити", - сказав він.

"Ми знищили в боях усю, наголошую, всю боєздатну частину російської армії", - додав Зеленський.

Теги: #допомога #зеленський #масштаб

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