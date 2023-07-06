Власники паспорта зразка 1994 року, які досягли 25 або 45 років у період карантину, мають до 1 серпня вклеїти нові фото або ж обміняти паспорт на ID-картку

Міністерство внутрішніх справ повідомило про відновлення з 1 липня процедури зміни фотографій у паспорті зразка 1994 року в разі досягнення громадянином 25 або 45 років, якщо фотографію не буде вклеєно, паспорт підлягає обміну на ID-картку.

"До уваги власників паспорта громадянина України зразка 1994 року (у вигляді книжечки). З 1 липня 2023 року рішенням уряду скасували карантин, запроваджений через пандемію COVID-19. У зв'язку з цим відновлюються строки для вклеювання фотографій у паспорт", - повідомляється на сторінці МВС у фейсбуці в четвер.

Як уточнюється в повідомленні, "якщо вам виповнилося 25 або 45 років у період із 13.03.2020 до 24.01.2022, необхідно вклеїти фото в паспорт до 1 серпня 2023 року".

"Якщо фотокартку не буде вклеєно, паспорт підлягає обміну на ID-картку", - наголошують у МВС.