Події

16:00 06.07.2023

Із полону додому вдалося повернути ще 45 воїнів ЗСУ, Нацгвардії, прикордонної служби та двох цивільних

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Із полону додому вдалося повернути ще 45 воїнів ЗСУ, Нацгвардії, прикордонної служби та двох цивільних

Україна повернула з російського полону 45 воїнів Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та двох цивільних, повідомляє голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Сьогодні є і хороші новини. Нам вдалося повернути з полону додому 45 наших воїнів ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двох цивільних. Серед них - два офіцери, 41 рядовий і сержант, цивільний співробітник "Азовсталі" і тероборонівець із Херсона", - написав Єрмак у телеграм-каналі в четвер.

Голова ОП повідомив, що додому було повернуто захисників Маріуполя та "Азовсталі", а також військових із донецького, запорізького та харківського напрямку, включно із захисниками Бахмута. Серед них є поранені воїни.

Крім цього, в Україну вдалося повернути незаконно депортованих Росією дітей 6 і 10 років.

"Також сьогодні повертаємо додому незаконно вивезених до Росії українських дітей - 6-річного Рената та 10-річну Варвару. Їхню матір, бойового медика, звільнили під час великого обміну в жовтні 2022 року. Вони з чоловіком давно чекали на повернення своїх дітей, яких Росія незаконно депортувала, намагаючись приховати викрадення", - написав Єрмак.

 

 

Теги: #полонені #обмін

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