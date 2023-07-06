Події

15:58 06.07.2023

Буданов: Гадаю, що наразі небезпека штучної техногенної катастрофи на ЗАЕС потроху спадає

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Буданов: Гадаю, що наразі небезпека штучної техногенної катастрофи на ЗАЕС потроху спадає

Начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив про зниження рівня загрози на Запорізькій АЕС, що перебуває під контролем російських окупантів.

"Ми робимо певні дії в цій сфері як публічні, так і непублічні. Я думаю, що зараз небезпека штучної техногенної катастрофи поступово знижується", - сказав Буданов в інтерв'ю The Times.

Раніше начальник ГУР повідомляв, що російські окупанти завершили підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції та поруч із чотирма із шести енергоблоків ЗАЕС розмістили техніку з вибухівкою.

 

Теги: #заес #буданов

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