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15:53 06.07.2023

Україна і Болгарія активізують оборонну співпрацю

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Україна і Болгарія активізують оборонну співпрацю

Президент України Володимир Зеленський під час переговорів із прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим домовився активізувати оборонну співпрацю.

"Ми домовилися сьогодні значно активізувати співпрацю оборонних відомств і загалом в оборонному секторі, будьте впевнені: усім корисним досвідом безпеки, набутим у цій війні, ми обов'язково поділимося з партнерами, щоб наша спільна сила стала більшою", - сказав Зеленський під час пресконференції в Софії в четвер.

За словами Зеленського, він "запросив компанії Болгарії взяти участь у відновленні України, зокрема, у відновленні освітньої сфери. Болгарія готова долучитися до співпраці в екологічному напрямі та в галузі цифровізації".

"Обговорили нашу енергетичну співпрацю. Енергетична незалежність і стабільність ринків є частиною архітектури безпеки кожної країни. Разом ми здатні дати нашим країнам більше гарантій стабільності в енергетиці і, що важливо, гарантій цінової привабливості для звичайних людей, звичайних споживачів. Ми маємо позбавити людей цінових криз. Я радий, що енергетика стає одним із пріоритетів співпраці між нашими державами, між Україною та Болгарією", - сказав президент України.

За словами Зеленського, "було підписано також спільну декларацію, яка підтверджує підтримку Болгарії нашої євроатлантичної інтеграції".

Він зазначив також готовність Болгарії брати участь у реалізації Формули миру. "Я поінформував пана прем'єр-міністра про нашу роботу заради реалізації Формули миру і хочу відзначити готовність Болгарії брати участь у цих зусиллях", - сказав Зеленський.

Зеленський також подякував Болгарії "за прихисток нашим людям, вимушено переміщеним особам".

Теги: #опк #зброя #болгарія #зеленський

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