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15:11 06.07.2023

У Макіївці знищили склад, де росіяни зберігали артснаряди і ракети для РЗСВ "Град" - Міноборони України

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У Макіївці знищили склад, де росіяни зберігали артснаряди і ракети для РЗСВ "Град" - Міноборони України

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про влучання в тимчасово окупованій Макіївці по місцю, де зберігалася значна кількість російських артилерійських снарядів і ракет для РСЗВ БМ-21 "Град".

"Уже можу розповісти більше про влучання в Макіївці. Це яскравий приклад ефективної роботи українських артилеристів, які нанесли вогневе ураження, та аеророзвідників, котрі корегували удар. Знищено справді великий склад, де зберігалася значна кількість артилерійських снарядів та ракет для РСЗВ БМ-21 "Град". Далі буде!" - написала Маляр у телеграм-каналі.

Також вона зазначила, що щодня ЗСУ знаходять і знищують склади та логістичні вузли російських окупантів. Зокрема, лише минулої доби знищено шість складів боєприпасів на таврійському напрямку.

"Це наша відповідь на лобові штурми ворога. Ми наносимо ефективні, болючі точкові удари, знекровлюємо окупанта, для якого нестача боєприпасів та пального раніше чи пізніше стане фатальною. В сучасній війні логістичні цілі є ключовими", - заявили в Міноборони.

Раніше російські ЗМІ заявили про обстріл тимчасово окупованої Макіївки Донецької області, внаслідок чого спалахнула велика пожежа на нафтобазі.

 

Теги: #склад #міноборони #макіївка

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