Глава МВС: Щонайменше 10 укриттів у Львові були закриті під час нічної атаки

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про щонайменше 10 закритих укриттів у Львові під час нічних обстрілів у ніч на четвер.

"Отримали інформацію про щонайменше 10 закритих укриттів у Львові під час нічних обстрілів. Обурлива ситуація. Стільки уваги, вимог, суворих рішень. А висновки деякими відповідальними особами так і не зроблені", - написав Клименко в телеграмі у четвер.

За його словами, поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України (залишення в небезпеці). "Винні мають бути притягнуті до відповідальності", - наголосив Клименко.