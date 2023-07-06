Лукашенко заявив про готовність використовувати ПВК "Вагнер" у Білорусі

Олександр Лукашенко, якого Захід не визнає законно обраним президентом, заявив, що готовий задіяти ПВК "Вагнер" у Білорусі.

У четвер на зустрічі з іноземними та білоруськими журналістами в Мінську Лукашенко заявив, що його "абсолютно не турбує", що в Білорусі "буде розміщена якась кількість бійців, якщо їх потрібно буде задіяти, ми їх задіємо миттєво", а "всі знання, які вони накопичили на фронті, ми розглянемо і використовуватимемо для підготовки".

Водночас він заявив, що питання передислокації ПВК "Вагнер" до Білорусі на сьогодні не вирішено, і це питання "залежить не від нього, а від рішення російської сторони і самих вагнерівців".

Лукашенко стверджує, що вагнерівцям запропонували в Білорусі декілька колишніх військових містечок, які використовувалися ще за радянських часів, зокрема біля Осиповичів. "Але у ПВК "Вагнер" інше бачення щодо їх розміщення", - сказав він.

Лукашенко також стверджує, що ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина наразі на території Білорусі немає, а бойовики "Вагнера" "перебувають у своїх таборах, у постійних таборах, де вони перебували після виведення з фронту на відновлення".

На запитання іноземних журналістів, чи готовий він дозволити ПВК "Вагнер" використовувати білоруську територію для входження в Україну, Лукашенко заявив: "З нашої території ніхто нападати не збирається. Усі домовленості дотримуються. Зокрема, з нашого боку".