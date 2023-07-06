Події

12:37 06.07.2023

Лукашенко заявив про готовність використовувати ПВК "Вагнер" у Білорусі

1 хв читати
Лукашенко заявив про готовність використовувати ПВК "Вагнер" у Білорусі

Олександр Лукашенко, якого Захід не визнає законно обраним президентом, заявив, що готовий задіяти ПВК "Вагнер" у Білорусі.

У четвер на зустрічі з іноземними та білоруськими журналістами в Мінську Лукашенко заявив, що його "абсолютно не турбує", що в Білорусі "буде розміщена якась кількість бійців, якщо їх потрібно буде задіяти, ми їх задіємо миттєво", а "всі знання, які вони накопичили на фронті, ми розглянемо і використовуватимемо для підготовки".

Водночас він заявив, що питання передислокації ПВК "Вагнер" до Білорусі на сьогодні не вирішено, і це питання "залежить не від нього, а від рішення російської сторони і самих вагнерівців".

Лукашенко стверджує, що вагнерівцям запропонували в Білорусі декілька колишніх військових містечок, які використовувалися ще за радянських часів, зокрема біля Осиповичів. "Але у ПВК "Вагнер" інше бачення щодо їх розміщення", - сказав він.

Лукашенко також стверджує, що ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина наразі на території Білорусі немає, а бойовики "Вагнера" "перебувають у своїх таборах, у постійних таборах, де вони перебували після виведення з фронту на відновлення".

На запитання іноземних журналістів, чи готовий він дозволити ПВК "Вагнер" використовувати білоруську територію для входження в Україну, Лукашенко заявив: "З нашої території ніхто нападати не збирається. Усі домовленості дотримуються. Зокрема, з нашого боку".

Теги: #лукашенко #вагнер #пригожин

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:26 04.07.2023
Боррель: Тепер Китай може усвідомити, що його підтримка агресії РФ могла бути прорахунком

Боррель: Тепер Китай може усвідомити, що його підтримка агресії РФ могла бути прорахунком

14:13 02.07.2023
Польща направить 500 поліцейських для зміцнення кордону з Білоруссю

Польща направить 500 поліцейських для зміцнення кордону з Білоруссю

04:28 01.07.2023
США стверджують, що за виведенням миротворчих військ з Малі міг стояти Пригожин

США стверджують, що за виведенням миротворчих військ з Малі міг стояти Пригожин

01:05 01.07.2023
Україна уважно вивчає зміни у пересуванні російських військ у Білорусі

Україна уважно вивчає зміни у пересуванні російських військ у Білорусі

11:19 30.06.2023
ФСБ РФ отримала завдання вбити Пригожина - Буданов

ФСБ РФ отримала завдання вбити Пригожина - Буданов

09:40 30.06.2023
Кремль, можливо, візьме на себе офіційний контроль над ПВК "Вагнер" - ISW

Кремль, можливо, візьме на себе офіційний контроль над ПВК "Вагнер" - ISW

15:29 29.06.2023
ПВК "Вагнер" більше не воюватиме в Україні - Буданов

ПВК "Вагнер" більше не воюватиме в Україні - Буданов

07:52 29.06.2023
Польща посилює кордон у відповідь на переміщення найманців ПВК "Вагнер" до Білорусі

Польща посилює кордон у відповідь на переміщення найманців ПВК "Вагнер" до Білорусі

07:43 29.06.2023
Мета Заходу - підтримати Україну, а не домогтися зміни режиму в Росії - Шольц

Мета Заходу - підтримати Україну, а не домогтися зміни режиму в Росії - Шольц

07:03 29.06.2023
Переговори між Кремлем і Пригожиним тривають, у Міноборони РФ почалися "чистки"

Переговори між Кремлем і Пригожиним тривають, у Міноборони РФ почалися "чистки"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росіяни допускають до роботи на ЗАЕС некомпетентний персонал - "Енергоатом"

Зеленський у четвер у Болгарії проведе переговори з керівництвом країни

У Львові ракетними ударами зруйновано понад 250 квартир, 10 гуртожитків, два виші та будинок дитини, пошкоджено електропідстанцію - голова ОВА

Після війни Україна відмовиться від призову, сформує професійну армію і створить два компоненти резерву - Шмигаль

Череватий: У районі Кліщіївки - потужні бої, деталей поки що не можемо розкривати

ОСТАННЄ

Рятувальники продовжують роботи на місці ворожого удару у Львові

Росіяни допускають до роботи на ЗАЕС некомпетентний персонал - "Енергоатом"

Президента "Київміськбуду" Ігоря Кушніра відсторонено від виконання обов'язків - Кличко

Глава МВС: Щонайменше 10 укриттів у Львові були закриті під час нічної атаки

Постачання артилерії та ATACMS Україні залишаються пріоритетом - Зеленський

У північних, південних і центральних областях України очікується дощова погода

Зеленський у четвер у Болгарії проведе переговори з керівництвом країни

Через війну за кордоном перебувають близько 20% громадян України - дослідження

Комісія заповідника "Києво-Печерська лавра" здійснила огляд та опечатування трьох приміщень на території Нижньої лаври

Директора КП "Спецжитлофонд" підозрюють у недбалості із заподіянням збитків у 21 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА