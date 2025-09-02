Інтерфакс-Україна
Події
19:29 02.09.2025

Лукашенко: Білорусь продовжить підтримку Росії

Олександр Лукашенко під час зустрічі в Пекіні з Володимиром Путіним привітав його зустріч із президентом США Дональдом Трампом і заявив про безумовну підтримку Росії.

"Я вас вітаю, ви з Дональдом Трампом провели гарну зустріч на Алясці, ми вам аплодували. Не треба говорити: хтось виграв, хтось програв. Молодці, ви вдвох дуже здорово спрацювали. (...) Тільки кричать західніше від нас: погано, погано. Їм весь час погано. Я думаю, і вони приєднаються до ініціатив, які ви позначили з президентом США", - сказав Лукашенко.

Відео зустрічі опублікував у вівторок близький до пресслужби Лукашенка Телеграм-канал "Пул Первого".

"Працюємо разом на всіх фронтах, і будемо працювати. Коли президент США зателефонував, обговорювали цю проблему. Я сказав: ми одна країна в принципі. Росія поодинці воює, ми як можемо підтримуємо і будемо підтримувати, публічно про це кажу", - заявив Лукашенко.

 

 

 

Теги: #білорусь #україна #путін #лукашенко

