Інтерфакс-Україна
Події
17:20 15.08.2025

Трамп обговорив з Лукашенком по телефону звільнення ув'язнених та висловив сподівання на зустріч

1 хв читати
Трамп обговорив з Лукашенком по телефону звільнення ув'язнених та висловив сподівання на зустріч
Фото: Reuters

(оновлена, розширена)

Президент США Дональд Трамп провів у п'ятницю телефонну розмову з Олександром Лукашенком, повідомляє білоруська служба новин "Белта".

Цю ж інформацію розповсюджує анонімний телеграм-канал "Пул Первого", близький до пресслужби Лукашенка.

Трам повідомив у Truth Social, що обговорив з Лукашенком звільнення ув’язнених та переговори на Алясці з Путіним. Він висловив сподівання на зустріч з Лукашенком у майбутньому. 

"У мене була чудова розмова з дуже шановним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Метою дзвінка було подякувати йому за звільнення 16 в'язнів. Ми також обговорюємо звільнення ще 1300 в'язнів. Наша розмова була дуже хорошою. Ми обговорили багато тем, включаючи візит президента Путіна на Аляску. Я з нетерпінням чекаю на зустріч з президентом Лукашенком у майбутньому", — написав президент США.

Як повідомлялося, Трамп зараз перебуває на борту літака Air Force One, на якому прямує на зустріч з Володимиром Путіним, заплановану в Анкориджі на Алясці.

Теги: #розмова #трамп #лукашенко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:01 15.08.2025
Трамп на шляху на зустріч з Путіним: Я тут не для того, щоб вести переговори за Україну

Трамп на шляху на зустріч з Путіним: Я тут не для того, щоб вести переговори за Україну

15:57 15.08.2025
Зеленський: Головне, щоб зустріч на Алясці відкрила можливість до сутнісної розмови лідерів у тристоронньому форматі

Зеленський: Головне, щоб зустріч на Алясці відкрила можливість до сутнісної розмови лідерів у тристоронньому форматі

15:29 15.08.2025
Трамп вилетів на Аляску на саміт з Путіним

Трамп вилетів на Аляску на саміт з Путіним

14:48 15.08.2025
Більшість американців не вірять у здатність Трампа приймати мудрі рішення щодо війни в Україні

Більшість американців не вірять у здатність Трампа приймати мудрі рішення щодо війни в Україні

18:45 13.08.2025
Консультації Трампа з європейськими літерами тривали понад годину – канцелярія президента Польщі

Консультації Трампа з європейськими літерами тривали понад годину – канцелярія президента Польщі

15:42 13.08.2025
Шмигаль обговорив з Гілі підготовку до наступної зустрічі у форматі "Рамштайн" у вересні

Шмигаль обговорив з Гілі підготовку до наступної зустрічі у форматі "Рамштайн" у вересні

15:31 13.08.2025
Стефанчук та спікер парламенту Швеції Норлен узгодили дії для справедливого миру в Україні

Стефанчук та спікер парламенту Швеції Норлен узгодили дії для справедливого миру в Україні

14:26 13.08.2025
Шмигаль обговорив будівництво заводу в Україні з керівником Rheinmetall Group Паппергером

Шмигаль обговорив будівництво заводу в Україні з керівником Rheinmetall Group Паппергером

07:46 13.08.2025
Путін обговорив з Кім Чен Ином зустріч із Трампом, сторони узгодили стратегічне партнерство між країнами

Путін обговорив з Кім Чен Ином зустріч із Трампом, сторони узгодили стратегічне партнерство між країнами

18:14 12.08.2025
Зеленський після розмови з президентом Румунії: зараз все вирішує рішучість Трампа та єдність Європи

Зеленський після розмови з президентом Румунії: зараз все вирішує рішучість Трампа та єдність Європи

ВАЖЛИВЕ

Окупанти завдали ракетного удару по передмістю Дніпра, виникла пожежа, є постраждалий – обладміністрація

США разом із Європою можуть надати Україні гарантії безпеки, але не у форматі НАТО, - Трамп

Зеленський доручив уряду, ОП і секретарю РНБО оновити план зовнішньополітичної роботи на період до кінця року

Є рішення щодо додаткового зміцнення напрямків на Донеччині - Зеленський

Зеленський: Головне, щоб зустріч на Алясці відкрила можливість до сутнісної розмови лідерів у тристоронньому форматі

ОСТАННЄ

Окупанти атакували дроном дорогу під Оріховом, є поранений

Міністр оборони США Хегсет також вирушив на Аляску

Три вагони поїзда Запоріжжя-Солотвино зійшли з рейок на Закарпатті, без постраждалих

Окупанти завдали ракетного удару по передмістю Дніпра, виникла пожежа, є постраждалий – обладміністрація

США разом із Європою можуть надати Україні гарантії безпеки, але не у форматі НАТО, - Трамп

Зеленський доручив уряду, ОП і секретарю РНБО оновити план зовнішньополітичної роботи на період до кінця року

Війська союзників будуть готові до розгортання в Україні з першого дня перемир’я – міністр оборони Великої Британії

Є рішення щодо додаткового зміцнення напрямків на Донеччині - Зеленський

Макрон і Зеленський домовилися зустрітися після саміту на Алясці - ЗМІ

Військовослужбовця засуджено до 15 років ув'язнення за перехід на бік ворога і включено до списку для обміну як військовополоненого

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА