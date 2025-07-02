Келлог спростував нібито обіцянку Лукашенку обмежити удари ЗСУ по РФ: це обумовлено взаємними діями Москви

Спеціальний представник президента США з питань України генерал Кіт Келлог спростував твердження про нібито обіцянку Лукашенку обмежити удари ЗСУ по території Росії.

Він зазначив, що у його розмові з Олександром Лукашенком йшлося виключно про повне та безумовне припинення вогню, при цьому будь-які обмеження поведінки Києва були обумовлені взаємними діями Москви.

"Ця цитата вирвана з контексту. У моїй розмові з Лукашенком ми обговорили повне та безумовне припинення вогню. Будь-яке обмеження поведінки Києва було обумовлено взаємними діями Москви. Я жодного моменту не робив коментарів, пов’язаних із продовженням Україною війни поза повним припиненням вогню", — зазначив Келлог у своєму дописі, оприлюдненому в Х.

Джерело: https://x.com/generalkellogg/status/1940144827586294260?s=46