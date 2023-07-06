Зеленський у четвер у Болгарії проведе переговори з керівництвом країни

Президент України Володимир Зеленський проведе в четвер у Болгарії переговори з президентом і прем'єр-міністром.

"Софія. Болгарія. Проведу ґрунтовні переговори з премʼєр-міністром Ніколаєм Денковим, зустрінуся з президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями, політиками, журналістами. Оборонна підтримка, євроатлантична інтеграція України, саміт НАТО, гарантії безпеки та реалізація Формули миру", - написав він у телеграм-каналі.