Події

12:23 06.07.2023

Зеленський у четвер у Болгарії проведе переговори з керівництвом країни

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Зеленський у четвер у Болгарії проведе переговори з керівництвом країни

Президент України Володимир Зеленський проведе в четвер у Болгарії переговори з президентом і прем'єр-міністром.

"Софія. Болгарія. Проведу ґрунтовні переговори з премʼєр-міністром Ніколаєм Денковим, зустрінуся з президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями, політиками, журналістами. Оборонна підтримка, євроатлантична інтеграція України, саміт НАТО, гарантії безпеки та реалізація Формули миру", - написав він у телеграм-каналі.

Теги: #болгарія #зеленський

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