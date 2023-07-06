У Львові ракетними ударами зруйновано понад 250 квартир, 10 гуртожитків, два виші та будинок дитини, пошкоджено електропідстанцію - голова ОВА

Ракетний обстріл Львова російськими окупантами в ніч проти четверга став найбільш руйнівною атакою по мирному населенню у Львівській області з початку повномасштабного вторгнення РФ, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Руйнувань зазнали: понад 30 будинків; більше ніж 250 квартир; 10 гуртожитків; будинок дитини; два виші; санаторна школа. Пошкоджена одна підстанція у Львові (150 абонентів залишаються без електропостачання)", - написав Козицький у телеграмі.

За його словами, вік загиблих - від 21 до 95 років. "Наймолодшій дівчині, яку сьогодні вночі у Львові у квартирі вбила ракета, було лише 21. Росія вбиває нашу молодь. Наше майбутнє. Найстаршій загиблій – 95. Жінка пережила Другу світову, але, на жаль, не пережила рашизму", - написав голова обладміністрації.

Медичну допомогу було надано 34 людям, 13 із них були госпіталізовані.

"Станом на цю годину підтвердили загибель чотирьох осіб. Рятувальники продовжують розбирати завали. Під ними ще можуть бути люди. Роботи будуть тривати до останньої надії", - додав Козицький.

Він також розповів, що поруч із багатоповерховим будинком, у який поцілила ракета, є укриття, воно в належному стані та на момент тривоги було відкрите. "Але зі всього будинку в укритті перебували лише п’ятеро людей. Дуже прикро", - зазначив голова обадміністрації.