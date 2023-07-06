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11:43 06.07.2023

Після війни Україна відмовиться від призову, сформує професійну армію і створить два компоненти резерву - Шмигаль

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Після війни Україна відмовиться від призову, сформує професійну армію і створить два компоненти резерву - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що після завершення війни Україна відмовиться від призову в нинішньому розумінні, буде сформовано професійну армію й створено два компоненти резерву.

"Українська армія на полі бою довела, що є однією з найсильніших у світі. Так буде і після нашої перемоги. Під час наради з віцепрем’єр-міністром Михайлом Федоровим, секретарем РНБО Олексієм Даніловим, міністрами Олексієм Резніковим, Ігорем Клименком, Олександром Камишіним та представниками ЗСУ щодо реформи безпеки та оборони "Український щит" обговорили також бачення Нової української армії", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За словами прем'єра, першочерговим завданням є завершити перехід Сил безпеки і оборони України на стандарти НАТО в усіх аспектах: від техніки і зброї до планування та аналізу.

"Після завершення війни Україна відмовиться від призову в тому вигляді, як він існував до війни. Основою нашої оборони стане професійна армія. Одночасно буде створено два компоненти резерву. Всі військовозобов’язані будуть постійно проходити обов’язкові навчання за визначеними військовими спеціальностями", - написав він.

Другим компонентом Нової української армії, за словами Шмигаля, є розвиток військово-промислового комплексу.

"Україна вже активно нарощує виробництво зброї та техніки. Більше того, запускаємо нові програми та проєкти. Приватний бізнес має стати повноцінним партнером держави у воєнно-промисловому комплексі. Буде створена нова система оборонних закупівель, яка включатиме активну взаємодію з міжнародним партнерами та довгострокове бюджетне планування", - заявив прем'єр.

Окремо він звернув увагу на питання військово-патріотичного виховання та розвитку системи національного спротиву.

Теги: #армія #плани

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