Унаслідок ракетного удару на Львівщині знеструмлено лінію електропередачі й три підстанції

Станом на 6 липня внаслідок російського ракетного удару у Львівській області знеструмлено лінію електропередачі й три трансформаторні підстанції, повідомило Міністерство енергетики в четвер.

"Уночі ворог завдав чергового ракетного удару по території України. Внаслідок атаки у Львівській області знеструмлено одну лінію електропередачі, три трансформаторні підстанції, без світла залишилися два населених пункти", - зазначили у відомстві.

Триває ворожий терор прифронтових і прикордонних із РФ областей. Через обстріли без світла залишилася частина споживачів у Запорізькій, Херсонській та Харківській областях. У Донецькій області було знеструмлено майже 15 тисяч споживачів.

Окрім того, через попередні обстріли залишається без світла частина абонентів у Чернігівській та Сумській областях.

Як поінформували в Міненерго, внаслідок технологічних порушень в Івано-Франківській області тимчасово знеструмлювали понад 38 тисяч споживачів. Наразі всі заживлені. Також через технологічні порушення знеструмлено частину споживачів у Київській та Дніпропетровській областях.

"Триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив дамби. У Херсоні без світла залишаються 13 тисяч споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання", - доповнили в міністерстві.

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу становив 1 903 МВт-год, експорт відсутній.