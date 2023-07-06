Події

08:02 06.07.2023

Єрмак провів телефонну розмову з держсекретарем Святого Престолу

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Єрмак провів телефонну розмову з держсекретарем Святого Престолу

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з державним секретарем Святого Престолу кардиналом П'єтро Пароліном, повідомляє пресслужба Офісу президента в середу ввечері.

Зазначається, що Єрмак поінформував співрозмовника про зусилля, спрямовані на досягнення миру в Україні, зокрема про консультації щодо ключових принципів миру на рівні радників з питань нацбезпеки та політичних радників лідерів Бразилії, Великої Британії, Данії, ЄС, Італії, Індії, Канади, Німеччини, Південної Африки, Саудівської Аравії, США, Туреччини, України, Франції та Японії, які відбулися в Копенгагені.

Як розповів Андрій Єрмак, ці консультації мали продовження у вигляді його щотижневих зустрічей із представниками іноземних дипломатичних місій у Києві.

Керівник Офісу глави держави зазначив, що сьогодні відбулася друга така зустріч. У ній взяли участь посли країн G-7, Представництва ЄС в Україні та глави дипломатичних представництв Південно-Африканської Республіки, КНР, Данії, Іспанії, Індії, Республіки Корея, Нідерландів, Індонезії, Австралії, Саудівської Аравії, Мексики, Польщі, Туреччини, Словаччини, Чехії, Бразилії, Аргентини та Ватикану в Україні.

Андрій Єрмак також висловив вдячність П'єтро Пароліну за готовність сприяти процесу повернення на батьківщину українських дітей, незаконно депортованих Росією.

Він наголосив, що повернення громадян України - серед 10 пунктів Формули миру президента України Володимира Зеленського.

 

 

 

Теги: #ватикан #переговори #єрмак

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