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07:28 06.07.2023

Велика Британія і Польща виступили за прискорений вступ України в НАТО

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Велика Британія і Польща виступили за прискорений вступ України в НАТО

Міністри закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі та його польський колега Збігнєв Рау висловили сподівання, що Україну візьмуть до НАТО за прискореною процедурою, подібною до тієї, що використовувала Фінляндія, коли вона приєдналася до альянсу на початку цього року, повідомляє "Голос Америки".

"Позиція Польщі тут дуже чітка. Ми хочемо максимально наблизити Україну до альянсу в інституційному вимірі. Адаптувати військово-політичні структури України до тих, які є стандартними в альянсі", - заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау після переговорів зі своїм британським колегою в Лондоні.

На думку глави МЗС Британії, важливим аргументом є те, що Збройні сили України мають "великий досвід у використанні стандартного устаткування НАТО, доктрини НАТО і тактики НАТО", і це має скоротити час для приєднання до альянсу.

"Процес, за яким Швеція і Фінляндія подали заявку на приєднання, а Фінляндія врешті-решт уже приєдналася до НАТО, був скороченим, тому що ми визнали, що вони є високо здатними військовими державами. І я думаю, що ми повинні подумати над цим, коли ми обговорюємо, який процес буде доречним для України. Але я думаю, що ми зобов'язані визнати, наскільки покращилася їхня військова спроможність за останні 18 місяців", - сказав Клеверлі.

 

 

 

Теги: #нато #польща #британія

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