США продовжують обговорювати із союзниками прагнення України стати членом НАТО

США продовжують обговорювати з країнами-членами НАТО перспективи вступу України до Альянсу, заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу в середу, повідомляє "Голос Америки".

"Наразі США, підтримуючи прихильність політиці відкритих дверей НАТО, продовжують обговорювати з союзниками прагнення України до євроатлантичної інтеграції", - сказала вона.

Водночас представниця Білого дому не озвучила деталі таких переговорів, пише "Голос Америки".

Прессекретарка нагадала слова президента США Джо Байдена про те, що Україні доведеться провести реформи, щоб відповідати тим самим стандартам, що й будь-яка країна НАТО, перш ніж приєднатися до альянсу.

Карін Жан-П'єр також прокоментувала позицію США щодо загроз на Запорізькій АЕС. За її словами, військова окупація росіянами ЗАЕС залишається дуже небезпечною.

"Коли йдеться про атомну станцію, то навколо неї не повинні вестися жодні бойові дії", - зазначила вона.

Прессекретарка додала, що пильний моніторинг ситуації з американського боку триватиме й надалі.

"Ми дуже чітко заявили про це: уважно відстежуватимемо ситуацію й надалі", - цитує слова Жан-П'єр "Голос Америки".