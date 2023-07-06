Події

07:22 06.07.2023

Окупанти 36 разів обстріляли прикордоння Сумської області з артилерії та авіації

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Окупанти 36 разів обстріляли прикордоння Сумської області з артилерії та авіації

За минулий день, 5 липня, російські війська 36 разів обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області з артилерії та авіації, зокрема під вогнем опинилися 7 громад, повідомила обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 279 вибухів. Обстрілу зазнали Білопільська, Великописарівська, Есманська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Середино-Будська, Хотинська громади", - йдеться у зведенні.

"Білопільська громада: були артобстріли - 45 вибухів і мінометні обстріли - 10 вибухів.

Краснопільська громада: обстріл із вертольота некерованими авіаційними ракетами (НАР) (3 вибухи). Також зафіксовано артилерійські обстріли (23 вибухи) і мінометні обстріли (5 вибухів). Унаслідок одного з артобстрілів пошкоджено десять легкових автомобілів, приватний житловий будинок.

Зноб-Новгородська громада: ворог гатив із артилерії (24 вибухи).

Есманська громада: були мінометні обстріли (10 вибухів) та артобстріли (30 вибухів).

Великописарівська громада: ворог вдарив із мінометів (12 вибухів) та артилерії (11 вибухів).

Хотинська громада: здійснено артилерійський обстріл (54 вибухи). Також був обстріл з вертольота некерованими авіаційними ракетами (НАР) (6 вибухів).

Середино-Будська громада: зафіксовано гранатометний обстріл (АГС) (25 вибухів), унаслідок чого пошкоджено 2 приватні житлові будинки, приміщення продовольчого магазину, автомобіль і мопед", - інформували в ОВА.

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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