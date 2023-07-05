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16:45 05.07.2023

КС визнав неконституційною конфіскацію контрабандних товарів

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КС визнав неконституційною конфіскацію контрабандних товарів

Другий сенат Конституційного Суду України (КС) на засіданні в середу ухвалив рішення, яким визнав такими, що не відповідають Конституції, приписи ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, згідно з якими товари, переміщені через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, підлягають конфіскації.

Як повідомляється на сайті КС у середу, автори конституційних скарг, які розглядали на засіданні, просили визнати оскаржуваний припис Кодексу неконституційним, оскільки, на їхнє переконання, він унеможливлює індивідуалізацію юридичної відповідальності порушника митних правил з урахуванням характеру скоєного протиправного діяння, форми вини, характеристики особи, винної у скоєнні правопорушення, обставин, які пом'якшують або обтяжують відповідальність.

"Дослідивши питання, порушені в конституційних скаргах, Конституційний Суд України дійшов висновку, що приписи статті 483 Кодексу не відповідають Конституції України у зв’язку з тим, що "таке законодавче регулювання суперечить засадам демократичного суспільства, базованого на верховенстві права", - наголошується в повідомленні.

Текст рішення КС і його резюме буде розміщено на офіційному сайті суду 6 липня.

Наразі ч. 1 ст. 483 Кодексу передбачає, що тих, хто перемістив товар через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, карають штрафом у розмірі 100% від вартості безпосередніх предметів порушення митних правил із конфіскацією цих товарів.

Теги: #контрабанда #ксу #конфіскація #висновок

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