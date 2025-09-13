США запропонують G7 механізм конфіскації заморожених російських активів
США запропонують країнам "Групи семи" (G7) розробити правовий механізм конфіскації заморожених російських активів, повідомляє Bloomberg із посиланням на документ із американською пропозицією, що потрапив у розпорядження видання.
Використання цих коштів пропонується використати для фінансування оборони України. Йдеться приблизно про $300 млрд, більша частина з яких заморожена в Європі.
За словами джерел видання, американські чиновники обговорили з європейськими колегами ідею поступового вилучення заморожених активів для посилення тиску на Москву з метою змусити її продовжити переговори щодо припинення війни.
США також пропонують G7 встановити мита від 50 до 100% щодо Китаю та Індії за купівлю російської нафти, запровадити санкції проти російського "тіньового флоту", заборонити страхування морських перевезень, а також запровадити санкції проти організацій, які підтримують російську військову промисловість, а також регіональних банків. Пропонується також заборонити надання послуг у сфері штучного інтелекту та фінансових технологій в спеціальних економічних зонах РФ.
Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-12/us-proposes-broad-g-7-sanctions-on-russian-energy-to-end-war