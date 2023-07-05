Події

14:52 05.07.2023

МАГАТЕ не виявило ознак мінування на ЗАЕС, зберігає пильність - Гроссі

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МАГАТЕ не виявило ознак мінування на ЗАЕС, зберігає пильність - Гроссі

Фахівці МАГАТЕ уважно стежать за ситуацією на Запорізькій АЕС (ЗАЕС) з огляду на заяви про загрозу диверсії, але під час нещодавніх інспекцій ознак мінування там не виявили, заявив у середу гендиректор агентства Рафаель Гроссі.

"Я контактував з експертами постійної місії на ЗАЕС сьогодні, лише декілька годин тому. Ми в курсі тверджень і заяв обох сторін... Під час недавніх інспекцій ми не зафіксували жодних ознак мінування, але ми, як і раніше, надзвичайно насторожені", - сказав Гроссі на брифінгу в Японії, коментуючи повідомлення про загрозу диверсії на ЗАЕС.

Він додав, що наразі "не можна розслаблятися", і пообіцяв регулярно інформувати про ситуацію на станції.

Теги: #ситуація #заес #гроссі

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