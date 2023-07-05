Старшого офіцера Закарпатського ТЦК звільнено з лав ЗСУ

Старшого офіцера Закарпатського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), який завдав тілесних ушкоджень громадянці в Ужгороді, звільнено з лав Збройних сил України, повідомив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Напередодні в публічному просторі з'явилася інформація про ганебну поведінку старшого офіцера Закарпатського ТЦК та СП і завдання тілесних ушкоджень громадянці України. На підставі інформації, наданої за місцем служби офіцера, та враховуючи слідчі дії, які тепер очікують зазначену особу у зв'язку з провадженням, розпочатим правоохоронними органами за фактом вчинення кримінального правопорушення, прийнято рішення про звільнення цієї особи з лав Збройних сил України", - написав він у телеграм-каналі.

Павлюк наголосив, що в подальшому оцінку цьому випадку та офіцеру дадуть правоохоронні органи та суд. З боку Закарпатського ТЦК та СП буде забезпечено максимальне сприяння проведенню слідчих дій та з'ясуванню всіх обставин інциденту.

Раніше у фейсбуці набув поширення пост українки Тетяни Новак про те, що 25 червня її побив п'яний офіцер Закарпатського обласного ТЦК та СП Варі Костянтин Володимирович.

Пізніше Павлюк пообіцяв жорстку реакцію на всі випадки негідної поведінки військовослужбовців зі складу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки щодо громадян України.