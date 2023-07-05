Події

09:49 05.07.2023

Потяги з Польщі затримуються через травмування людини в Перемишлі - УЗ

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Потяги з Польщі затримуються через травмування людини в Перемишлі - УЗ

Через травмування людини на колії поблизу Перемишля в Польщі затримуються поїзди перемишльського напрямку, повідомляє АТ "Укрзалізниця" (УЗ).

"Через травмування людини на колії поблизу Перемишля в Польщі та тривалі слідчі дії польської поліції поїзди "Укрзалізниці" перемишльського напрямку затримуються", - ідеться в повідомленні "Укрзалізниці" в середу.

Як повідомляється, станом на 8-му ранку слідчі дії на місці завершено й поїзди продовжують курсування з відставанням від графіка: №716/715 Перемишль - Київ (+5:52), №32/31 Перемишль - Запоріжжя (+4:24), №54/53 Перемишль - Київ (+5:40), №36/35 Перемишль - Одеса (+5:40), №37/38 Ужгород - Одеса (+3:41), №705/706 Київ - Перемишль (+1:39).

Водночас, як наголошується в повідомленні, решта 82 поїзди "Укрзалізниці" прямують Україною чітко за розкладом.

"Перепрошуємо за незручності й наздоганяємо графік, наскільки це можливо. Пасажирів зазначених поїздів просимо сповістити наші поїзні бригади про подальші пересадки, щоб залізничники змогли запропонувати зручні опції продовження подорожі з урахуванням запізнення", - наголошується в повідомленні "Укрзалізниці".

Теги: #польща #укрзалізниця #поїзди #затримки

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