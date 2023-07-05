Події

09:40 05.07.2023

Швейцарія має намір приєднатися до європейського проєкту зі створення системи ППО

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Швейцарія має намір приєднатися до європейського проєкту зі створення системи ППО

Швейцарія слідом за Австрією висловила бажання приєднатися до проєкту European Sky Shield Initiative (ESSI) для створення спільної системи протиповітряної оборони, повідомляє Associated Press.

Очікується, що глава Міноборони Швейцарії Віола Амред та її австрійська колега Клаудія Таннер підпишуть відповідний меморандум на зустрічі з їхнім німецьким колегою Борисом Пісторіусом цієї п'ятниці в Берні.

Водночас представники обох країн наголосили, що приєднання до ініціативи не потягне за собою будь-якої участі в міжнародних військових конфліктах.

Проєкт ESSI в серпні минулого року запропонував канцлер Німеччини Олаф Шольц. Ініціатива передбачає спільне придбання обладнання та ракет для створення європейської системи протиповітряної оборони, яка захищала б небо над більшою частиною Європи від крилатих і балістичних ракет, а також БПЛА.

Наразі брати участь в ESSI погодилися 17 країн, зокрема Велика Британія та Швеція. Франція розкритикувала проєкт, оскільки його ключові елементи, а саме ізраїльську систему Arrow 3 та американську система Patriot, виробляють не в Європі.

Теги: #швейцарія #ппо #проєкт

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