10 укриттів з'являться на Херсонщині - ТЧХУ

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) за підтримки Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій встановлює мобільні укриття в населених пунктах Херсонщини.

"Український Червоний Хрест за сприяння Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій встановлює 10 укриттів у Херсонському та Бериславському районах Херсонської області в населених пунктах, що розташовані уздовж Дніпра", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці.

За словами генерального директора Національного комітету ТЧХУ Максима Доценка, наразі на Херсонщині через щоденні обстріли російських окупантів із важкої артилерії ситуація складна, і "велика потреба в облаштуванні укриттів у громадських місцях".

Залізобетонні конструкції допоможуть уберегти людей від обстрілів із різних видів озброєння, зокрема реактивних систем залпового вогню та вибухових хвиль. В укритті площею 10 кв. м одночасно можуть перебувати від 10 до 15 людей.