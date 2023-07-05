ЗС України ліквідували 670 окупантів

Збройні сили України ліквідували 670 окупантів, дев'ять бронемашин, три танки, 36 артсистем і 30 одиниць автомобільної та спецтехніки, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.07. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 231700 (+670) осіб ліквідовано, танків - 4062 (+3) од, бойових броньованих машин - 7917 (+9) од, артилерійських систем - 4288 (+36) од, РСЗВ - 656 (+9) од, засобів ППО - 395 (+1) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 309 (+0) од, літаків - 309 (+0) од, вертольотів - 309 (+0) од, літаків - 309 (+0) од, літаків - 315 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3614 (+12), крилаті ракети - 1264 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6865 (+22) од, спеціальна техніка - 598 (+8)", - йдеться у повідомленні у фейсбуці у середу вранці.

Дані уточнюють.