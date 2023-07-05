ЗС України віддають перевагу тактиці виснаження противника на полі бою замість спроб масштабних маневрів

Українські сили, схоже, зосереджені на створенні асиметричного градієнта виснаження, який зберігає особовий склад за рахунок більш повільних темпів територіальних завоювань, одночасно поступово виснажує російську живу силу й техніку, повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що в оцінці Данілова наголошується на пріоритетності тактики України "щодо виснаження російської живої сили і засобів, а не спроб провести масштабні широкомасштабні механізовані маневри для швидкого повернення великих ділянок території", наголосивши на тому, що "війна на знищення дорівнює війні на кілометри".

Голова Військового комітету НАТО адмірал Боб Бауер заявив, що ЗСУ мають рацію у своєму рішенні, "діючи обережно і уникаючи великих втрат під час контрнаступу".

Бауер також зазначив, що контрнаступ ускладнений через наземні міни та інші перешкоди на глибині до 30 км углиб окупованої Росією території.

ISW, посилаючись на слова заступника міністра оборони України Ганни Маляр, передає, що за останній тиждень ЗСУ звільнили загалом 37,4 квадратних кілометра на сході та півдні України.

"Українські сили продовжують упевнений, поступовий наступ", - ідеться у зведенні.