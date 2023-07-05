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07:53 05.07.2023

У парламенті Болгарії підтримали вступ України в НАТО після закінчення війни

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У парламенті Болгарії підтримали вступ України в НАТО після закінчення війни

Комітет із зовнішньої політики парламенту Болгарії схвалив проєкт декларації групи партій коаліції, в якій висловлює підтримку вступу України до Північноатлантичного Альянсу після завершення війни, інформує БНТ.

"Це знак для України, що одного разу, коли, як ми сподіваємося, скоро повернеться мир, Україна зможе розраховувати на підтримку Болгарії в її прагненні вступити в НАТО і спільно гарантувати нашу безпеку", - заявив співголова "Демократичної Болгарії" Христо Іванов.

У декларації зазначено, що найпрямішим шляхом до відновлення миру в Україні та Європі є негайний вихід Російської Федерації на визнані міжнародним співтовариством кордони всіх порушених нею суверенних держав.

Також декларація виступає за ухвалення конкретних параметрів і термінів вступу України до НАТО і підтримує подальше надання військово-технічної допомоги країні.

"Підтримується і мирна формула Президента України Володимира Зеленського", - наголосили в повідомленні.

 

 

 

Теги: #нато #болгарія

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