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23:26 04.07.2023

Боррель: Тепер Китай може усвідомити, що його підтримка агресії РФ могла бути прорахунком

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Боррель: Тепер Китай може усвідомити, що його підтримка агресії РФ могла бути прорахунком

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель вважає, що після заколоту ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина вплив Росії на партнерів послабився.

Текст його заяви розповсюджений у вівторок Зовнішньою дипломатичною службою ЄС.

У ньому Боррель окреслив можливі наслідки на взаємини РФ із союзниками після збройного заколоту Пригожина. Зокрема, він наголосив на схвильованості близьких партнерів Росії, таких як Китай і Казахстан.

"Тепер Китай може усвідомити, що його підтримка путінської війни могла бути прорахунком з погляду його довгострокових інтересів. Відмова президента Казахстану підтримати Володимира Путіна під час цих подій також свідчить про подальше послаблення впливу Росії на її сусідів".

Боррель наголосив на ролі Лукашенка у стримуванні заколоту, вказавши на залежність його режиму від російської підтримки.

"Його режим, який відкидається переважною більшістю білорусів, може триматися лише завдяки підтримці Росії, і будь-який виклик влади Путіна, швидше за все, призведе до падіння Лукашенка", - йдеться у повідомленні.

Він також заявив, що ЄС уважно стежить за подіями в Білорусі, у тому числі за розміщенням найманців "Вагнера" на її території.

"Їхня можлива причетність до агресивних дій режиму Лукашенка щодо своїх сусідів обов'язково викличе різку реакцію з нашого боку", - заявив Боррель.

Також високий представник ЄС додав, що минулого тижня він провів зустріч зі Світланою Тихановською та іншими демократичними лідерами громадянського суспільства Білорусі, на якій вони домовилися створити постійну Консультативну групу для забезпечення діалогу між ЄС та білоруською опозицією.

 

Теги: #росія #вагнер #боррель #заколот

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