Зеленський і Столтенберг скоординували позиції напередодні саміту НАТО

Напередодні саміту НАТО у Вільнюсі президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем альянсу Єнсом Столтенбергом, повідомляє пресслужба глави Української держави.

"Глава держави привітав Єнса Столтенберга з рішенням членів Альянсу продовжити термін його повноважень на посаді Генерального секретаря НАТО ще на один рік. Президент висловив сподівання на продовження плідної співпраці", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті президента у вівторок.

Крім цього, сторони обговорили ситуацію на фронті й останні події, які відбулися всередині РФ.

Також під час розмови Зеленський висловив подяку генсеку НАТО за "постійні особисті зусилля з підтримки євроатлантичних прагнень України".

Повідомляють, що президент України і Столтенберг скоординували позиції напередодні саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.

Зеленський наголосив, що зараз "саме час для потужних рішень і конкретних кроків у цьому напрямі".

Джерело: https://president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-proviv-telefonnu-rozmovu-z-generalnim-sek-84057