Події

19:48 04.07.2023

ЗСУ офіційно заявили про можливу підготовку окупантами провокації на території ЗАЕС найближчим часом

1 хв читати
ЗСУ офіційно заявили про можливу підготовку окупантами провокації на території ЗАЕС найближчим часом

Збройні сили України офіційно повідомляють про можливу підготовку найближчим часом провокації на території Запорізької атомної електростанції, окупованої російськими терористами з 4 березня 2022 року.

"За оперативною інформацією, сьогодні на зовнішній покрівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Про це і дезінформують російські ЗМІ та телеграм-канали", - повідомляється на сторінці Генштабу ЗСУ в соцмережі "Фейсбук" у вівторок.

"Збройні сили України не порушують норм міжнародного гуманітарного права, відстежують та контролюють ситуацію і готові діяти за будь-яких умов. Жодна провокація ворога не пройде", - наголошується в повідомленні.

Теги: #зсу #провокація #заес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:55 04.07.2023
Маляр повідомила про просування українських військ на півдні та південним флангом навколо Бахмута

Маляр повідомила про просування українських військ на півдні та південним флангом навколо Бахмута

16:29 04.07.2023
Північний кордон буде посилено особовим складом і бойовою технікою - Наєв

Північний кордон буде посилено особовим складом і бойовою технікою - Наєв

16:14 04.07.2023
Гроссі стурбований ситуацією з безпекою ЗАЕС

Гроссі стурбований ситуацією з безпекою ЗАЕС

15:35 04.07.2023
Запорізька АЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії 750 кВ

Запорізька АЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії 750 кВ

13:49 04.07.2023
На бердянському напрямку зафіксовано просування в глибину оборони окупантів до 2 км

На бердянському напрямку зафіксовано просування в глибину оборони окупантів до 2 км

13:32 04.07.2023
На таврійському напрямку ворог вибитий із низки позицій, українські воїни просуваються вперед

На таврійському напрямку ворог вибитий із низки позицій, українські воїни просуваються вперед

20:21 03.07.2023
Влада розробляє алгоритм дій у разі евакуації населення з територій поблизу Запорізької АЕС

Влада розробляє алгоритм дій у разі евакуації населення з територій поблизу Запорізької АЕС

17:45 03.07.2023
Маляр: ЗСУ кожні 70 хвилин знищують ворожу ціль високої пріоритетності

Маляр: ЗСУ кожні 70 хвилин знищують ворожу ціль високої пріоритетності

16:38 03.07.2023
Запорізьку АЕС через чотири місяці знову під'єднано до лінії резервного електропостачання - МАГАТЕ

Запорізьку АЕС через чотири місяці знову під'єднано до лінії резервного електропостачання - МАГАТЕ

15:42 03.07.2023
Українські воїни продовжують просування вперед на таврійському напрямку - Тарнавський

Українські воїни продовжують просування вперед на таврійському напрямку - Тарнавський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони продовжують наступальну операцію на мелітопольському та бердянському напрямках

Маляр повідомила про просування українських військ на півдні та південним флангом навколо Бахмута

Столтенберг напередодні саміту НАТО провів розмову із Зеленським

Наймолодшому постраждалому внаслідок ракетного удару по Первомайському 3 місяці

ГУР Міноборони України про вибухи в Москві: Так буває

ОСТАННЄ

Група Єрмака-Макфола представила новий звіт щодо посилення санкцій проти військово-промислового комплексу РФ

Лубінець: В Україну вдалося повернути родину, незаконно депортовану в РФ

Сили оборони продовжують наступальну операцію на мелітопольському та бердянському напрямках

За добу українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника

У Києві через спеку обмежать рух важких вантажівок

Кількість постраждалих від ракетного удару по Первомайському збільшилася до 43 осіб - Харківська ОВА

Нідерланди оголосили про пакет допомоги в EUR118 млн на гуманітарну та фінансову підтримку України

Протягом доби ворог завдав ракетного удару по Первомайському, 35 авіаційних ударів і здійснив близько 50 обстрілів із РСЗВ - Генштаб ЗСУ

Кількість постраждалих від ракетного удару по Первомайському збільшилася до 41 людини - ДСНС

Столтенберг напередодні саміту НАТО провів розмову із Зеленським

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА