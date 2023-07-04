ЗСУ офіційно заявили про можливу підготовку окупантами провокації на території ЗАЕС найближчим часом

Збройні сили України офіційно повідомляють про можливу підготовку найближчим часом провокації на території Запорізької атомної електростанції, окупованої російськими терористами з 4 березня 2022 року.

"За оперативною інформацією, сьогодні на зовнішній покрівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Про це і дезінформують російські ЗМІ та телеграм-канали", - повідомляється на сторінці Генштабу ЗСУ в соцмережі "Фейсбук" у вівторок.

"Збройні сили України не порушують норм міжнародного гуманітарного права, відстежують та контролюють ситуацію і готові діяти за будь-яких умов. Жодна провокація ворога не пройде", - наголошується в повідомленні.